IHSG Belum Stabil, Ajaib Sekuritas Rekomendasikan KRAS dan TINS

Jakarta, Beritasatu.com - Pada perdagangan kemarin (16/1/2023), IHSG ditutup menguat sebesar +0,70% atau +46,27 poin di level 6.688,06. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani, mengatakan, hari ini, Selasa (17/1/2023), IHSG diprediksi bergerak mixed dalam range level 6.620 – 6.715.

Indonesia kembali melanjutkan tren surplus neraca perdagangan periode Desember sebesar US$ 3,89 miliar, sehingga sepanjang tahun 2022 surplus neraca perdagangan tumbuh 51,1% YoY menjadi sebesar US$ 54,46 miliar. Total nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2022 mencapai US$ 291,98 miliar, dan total nilai impor sepanjang tahun 2022 mencapai US$ 237,52 miliar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan Pemilu mendatang mencapai Rp 21,86 triliun.

Dari mancanegara, World Bank menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara maju sebesar 0,5% pada 2023, turun dari capaian pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 2,5%. Sementara itu, Producer Price Index (PPI) Jepang tercatat tumbuh ke level 10,2% YoY, lebih tinggi dibanding periode bulan sebelumnya 9,7% YoY, dan lebih tinggi dari konsensus 9,5% YoY. Secara bulanan PPI tercatat tumbuh lebih rendah 0,5% MoM dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 0,8% MoM namun masih di atas konsensus 0,3% MoM.

