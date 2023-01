East Ventures Suntik US$ 8,5 Juta ke Komunal

Jakarta, Beritasatu.com - Modal ventura East Ventures (growth fund) mengucurkan pendanaan baru senilai US$ 8,5 juta (sekitar Rp 132 miliar) kepada Komunal, perusahaan fintech pertama yang berfokus pada digitalisasi bank perkreditan rakyat (BPR).

Putaran pendanaan ini turut diikuti oleh AlphaTrio Sustainable Technology Fund, Skystar Capital, Sovereign’s Capital, Ozora and Gobi Partners. Dana segar ini akan digunakan untuk mengakselerasi misi perusahaan, yaitu untuk mendorong inklusi finansial dan memperkuat ekosistem neo-rural bank di Indonesia, terutama di luar Jabodetabek.

CEO Komunal Hendry Lieviant mengatakan, di 2023, pihaknya berharap layanan Komunal dapat memberikan benefit lebih luas, khususnya untuk pengguna dan mitra BPR di luar Jawa dan Bali.

“Kami optimistis kolaborasi antara fintech dan incumbent banks (termasuk BPR) akan menciptakan sinergi yang luar biasa. Komunal melihat potensi kemitraan dengan BPR untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM di kota-kota tier 2 dan 3,” ungkapnya, Selasa (17/1/2023).

Selama 2022, Komunal telah menyalurkan simpanan dan pinjaman sebesar US$ 230 juta (sekitar Rp 3,6 triliun) ke BPR dan UMKM lokal. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 350% YoY dibandingkan di tahun 2021 di mana jumlah simpanan dan pinjaman yang disalurkan adalah US$ 50 juta (setara dengan Rp 781 miliar). Volume transaksi diperkirakan akan melebihi US$ 500 juta pada tahun 2023. Selain itu, Komunal juga telah membukukan EBITDA positif sejak Oktober 2022, mencatat pertumbuhan serta profitabilitas di saat yang bersamaan.

Hingga saat ini, terdapat lebih dari 220 BPR dari 19 provinsi ...

Sumber: Investor Daily