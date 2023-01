Bahlil: Hilirisasi Ciptakan Nilai Tambah US$ 545,3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035 dengan potensi investasi sebesar US$ 545,3 miliar.

Menurut Bahlil, dengan melakukan hilirisasi pemerintah dapat mendongkrak pertumbuhan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia. Selain itu, kebijakan hilirisasi diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan sekaligus mendorong Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Advertisement

“Total investasi (dari hilirisasi) kalau bisa capai ke depan itu sebesar US$ 545,3 miliar. Ini adalah angka yang tidak sedikit, fantastis, tapi ini adalah salah satu syarat agar negara kita bisa lepas dari negara berkembang menjadi negara maju,” ucap Bahlil dalam konferensi Pers Hilirisasi Kunci Investasi dan Tantangan Investasi 2023 yang berlangsung secara virtual pada Selasa (17/1/2023).

BACA JUGA

Komitmen Himbara Dukung Hilirisasi Industri

Bahlil mengungkapkan, BKPM telah menetapkan delapan sektor dengan 21 komoditas yang menjadi prioritas investasi pemerintah. Beberapa diantaranya adalah mineral batu bara sebesar US$ 427,1 miliar; minyak gas bumi sebesar US$ 67,6 miliar; perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan sebesar US$ 50,65 miliar.

“Selama ini hilirisasi kita cuma bicara tentang nikel. Saya pikir kita tidak lagi hanya fokus pada satu komoditas. 
Kami tidak ingin berakhir di nikel, maka kami breakdown dengan peluang-peluang peta investasi yang ada. Melalui komponen tadi, itu kita breakdown dalam 21 komoditas,” kata Bahlil Lahadalia.

BACA JUGA

Hilirisasi Bauksit Tingkatkan Pendapatan Negara Rp 62 T

Sebelum menjalankan hilirisasi nikel, nilai ekspor nikel pada tahun 2017 hanya US$3,3 miliar. Setelah melakukan hilirisasi nikel terjadi kenaikan nilai ekspor nikel misalnya di tahun 2021 sudah mencapai US$ 20,9 miliar sedangkan pada tahun 2022 diperkirakan sekitar US$ 29 sampai 30 miliar.

“Itu baru 1 komoditas. Maka kemudian itu berdampak pada pendidikan peningkatan pajak kemudian competitiveness dan neraca perdagangan kita,” kata Bahlil.

Baca selanjutnya

Bahlil mengatakan, pembuatan peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia 2023-2035 dibuat ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily