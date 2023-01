Harga Minyak Menguat di Tengah Harapan Permintaan Tiongkok

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Selasa (17/1/2023) dalam perdagangan yang berfluktuatif setelah Tiongkok merilis data pertumbuhan ekonomi tahunan yang lemah. Namun investor berharap bahwa perubahan kebijakan Covid-19 baru-baru ini akan meningkatkan permintaan minyak Tiongkok.

Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$ 1,46, atau 1,7%, menjadi US$ 85,92, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik 32 sen, atau 0,4%, pada US$ 80,18.

Advertisement

BACA JUGA

Hari Ini Senin 16 Januari, Harga Minyak Diprediksi Melambung

Produk domestik bruto (PDB) Tiongkok tumbuh 3% sepanjang 2022, meleset dari target resmi sekitar 5,5%, menandai kinerja terburuk kedua sejak 1976. Namun data tersebut mengalahkan perkiraan analis setelah Tiongkok membatalkan kebijakan nol-Covid-19 pada bulan Desember.

“Tiongkok memanfaatkan data ekonomi mereka sebaik mungkin, dan wajar untuk mengatakan bahwa itu bisa menjadi lebih buruk,” kata Direktur Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger.

Namun, manufaktur negara bagian New York mengalami kontraksi tajam pada Januari karena pesanan runtuh dan pertumbuhan lapangan kerja terhenti. Namun diharapkan ada sedikit perbaikan selama 6 bulan ke depan, menurut survei Federal Reserve (the Fed) Selasa.

"Pertanyaannya adalah bagaimana Federal Reserve menanggapi kinerja ekonomi yang beragam," kata partner Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Harga minyak didukung pelemahan dolar AS karena ekspektasi kemungkinan perubahan kebijakan Bank Jepang untuk mengadopsi kebijakan moneter lebih ketat.

Pelemahan dolar membuat harga minyak berdenominasi greenback lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Naik 3% Ditopang Pemulihan Tiongkok

Data Selasa menunjukkan produksi kilang minyak Tiongkok pada 2022 turun 3,4% dari tahun sebelumnya, penurunan tahunan pertama sejak 2001, meskipun produksi minyak harian bulan Desember naik ke level tertinggi kedua di tahun 2022.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan dalam laporan bulanan bahwa permintaan minyak Tiongkok akan tumbuh 510.000 barel per hari tahun ini, sementara perkiraan pertumbuhan permintaan global 2023 tidak berubah sebesar 2,22 juta barel per hari.

Sebuah laporan bulanan Badan Energi Internasional (IEA) Rabu (18/1/2023) akan menjelaskan kekuatan permintaan minyak di tengah kekhawatiran resesi.

Dalam sebuah survei yang dirilis pada Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos, dua pertiga ekonom sektor swasta dan publik memperkirakan resesi global pada tahun ini. Survei tentang pandangan kepala eksekutif oleh PwC ini adalah paling suram sejak jajak pendapat diluncurkan 1 dekade lalu.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC