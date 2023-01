Inflasi Inggris Turun untuk Bulan Kedua, Bursa Eropa Menguat

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup naik dengan hati-hati pada perdagangan Rabu (18/1/2023) karena ketidakpastian prospek ekonomi berlanjut dan menjadi agenda utama di Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, minggu ini.

Indeks Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup menguat 0,2% dengan saham sumber daya dasar bertambah 2,3% memimpin kenaikan. Sementara saham makanan dan minuman di bursa Eropa turun 1,4%.

CNBC berbicara dengan berbagai delegasi di WEF Rabu seperti CEO Unicredit, Infosys, Nokia, Aramco dan Credit Suisse serta menteri keuangan Yunani dan Polandia dan menteri luar negeri Arab Saudi.

Sementara tingkat inflasi tahunan di Inggris turun pada bulan Desember menjadi 10,5%, sedikit di bawah ekspektasi analis. Itu menandai penurunan bulan kedua, setelah angka tersebut turun dari level tertinggi 41 tahun menjadi 10,7% pada November.

Sedangkan harga grosir barang dan jasa di AS turun tajam pada Desember, memberikan sinyal lebih lanjut tentang penurunan inflasi. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, indeks harga produsen (The producer price index/PPI) turun 0,5% (bulan ke bulan), jauh di bawah proyeksi konsensus penurunan 0,1% dalam survei ekonom Dow Jones.

Saham Just Eat Takeaway melonjak 10% setelah perusahaan pengiriman makanan Belanda melaporkan pendapatan semester kedua dan berjanji memprioritaskan profitabilitas pertumbuhan ke depan.

Sedangkan perusahaan semikonduktor rekan senegaranya ASMI juga naik lebih 10% setelah pendapatan kuartal keempat mengalahkan ekspektasi.

Di bagian bawah Stoxx 600 bursa Eropa, perusahaan ekuitas swasta Swedia EQT turun 7% setelah laporan pendapatan setahun penuh.

Di Wall Street, bursa saham AS melemah ke wilayah negatif dengan Dow Jones Industrial Average kehilangan lebih 300 poin dan Nasdaq serta S&P 500 di bawah garis datar.

Sementara di bursa Asia-Pasifik menguat meski Bank of Japan mengumumkan tidak ada perubahan pada kebijakan kontrol kurva imbal hasil.

