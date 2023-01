S&P 500 Terburuk dalam Sebulan, Dow Jones Hilang 600 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones melemah pada Rabu (18/1/2023) karena investor mengambil keuntungan (profit taking) dari kenaikan Januari effect yang kuat dan penjualan ritel Desember yang mengecewakan karena menimbulkan kekhawatiran resesi. Saham perbankan memimpin pelemahan.

Dow Jones Industrial Average jatuh 613,89 poin atau 1,81% menjadi 33.296,96. S&P 500 kehilangan 1,56% menjadi 3.928,86, level terendah sejak 15 Desember. Adapun Nasdaq Composite turun 1,24% mengakhiri perdagangan 10.957,01, menghentikan kenaikan beruntun tujuh hari.

“Awal tahun ini menguat, tetapi sekarang di tengah musim pendapatan, trader mendapatkan data yang lebih lemah seperti penjualan ritel dan Survei Manufaktur Empire State. Ditambah pertemuan Fed pada 1 Februari mendatang,” kata Kepala Strategi Investasi BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma.

“Tidak banyak alasan untuk menjadi agresif, tetapi semua faktor di atas menunjukkan bahwa kehati-hatian diperlukan dalam waktu dekat.”

Saham JPMorgan, Bank of America, dan Wells Fargo turun karena imbal hasil Treasury AS 10 tahun melemah ke level terendah sejak September. Adapun saham bank regional seperti Zions dan Fifth Third membukukan kerugian lebih besar.

Di tempat lain, Microsoft mengumumkan rencana memberhentikan sekitar 10.000 karyawan, yang merusak sentimen investor. Saham Microsoft jatuh dan berkontribusi pada penurunan Dow Jones.

Investor juga mencermati data penjualan ritel terbaru, yang menunjukkan penurunan 1,1% di bulan Desember, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 1%. Laporan tersebut menyarankan konsumen memperlambat pengeluaran. Department store melaporkan penurunan 6,6% dan penjualan online turun 1,1%.

Investor juga mempertimbangkan rilis terbaru indeks harga produsen, yang mengukur biaya input dari perusahaan. PPI menunjukkan penurunan 0,5% untuk Desember. Ekonom yang disurvei oleh Dow Jones memperkirakan penurunan 0,1%.

Investor telah menikmati momentum kenaikan saham sejak awal tahun, meskipun banyak yang mulai meragukan kekuatan pasar bahkan sebelum penurunan Rabu. Dow Jones naik 0,45% untuk bulan ini, sementara S&P dan Nasdaq masing-masing menguat sebesar 2,33% dan 4,69%.

Sumber: CNBC