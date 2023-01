Harga Minyak Turun 1% karena Kekhawatiran Resesi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar 1% pada perdagangan Rabu (18/1/2023) karena kekhawatiran kemungkinan resesi Amerika Serikat (AS) melebihi optimisme pencabutan pembatasan Covid-19 Tiongkok yang akan memicu permintaan minyak mentah di importir minyak utama dunia.

Harga minyak Brent berjangka turun 94 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 84,98 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS hilang 70 sen, atau 0,9%, menjadi US$ 79,48.

Harga minyak naik di awal sesi lalu membalikkan kenaikan pada sore hari karena komentar hawkish pejabat Federal Reserve (Fed) AS memicu kekhawatiran bank sentral kemungkinan tidak menghentikan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat.

Pasar pada awalnya bereaksi positif terhadap data ekonomi AS, yang menunjukkan penjualan ritel dan produksi manufaktur turun lebih dari perkiraan pada Desember, di tengah harapan The Fed akan melonggarkan kenaikan suku bunga.

Namun kenaikan itu berumur pendek karena Presiden Fed St Louis James Bullard dan Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mengatakan suku bunga perlu naik melampaui 5% untuk mengendalikan inflasi.

Microsoft Corp mengatakan akan memangkas 10.000 pekerjaan dan mengeluarkan biaya U$ 1,2 miliar. Microsoft bersiap menghadapi potensi resesi.

Mendukung harga minyak di awal sesi, Tiongkok melaporkan data ekonomi yang mengalahkan perkiraan setelah negara tersebut melonggarkan kebijakan nol-Covid-19 pada awal Desember.

Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksi pencabutan pembatasan Tiongkok meningkatkan permintaan minyak global ke rekor tertinggi tahun ini. Sementara sanksi batas harga terhadap Rusia dapat mengurangi pasokan.

Rystad Energy, seorang konsultan, mengatakan efek sanksi terhadap ekspor minyak mentah Rusia setelah 1,5 bulan embargo Uni Eropa dan pembatasan harga G-7 tidak separah yang diperkirakan. Akibat kebijakan itu, Rystad mengatakan kerugian sekitar 500.000 barel per hari. Sementara India dan Tiongkok tetap menjadi pembeli utama minyak mentah Rusia.

Analis memperkirakan pengurangan stok minyak mentah AS sekitar 600.000 barel pekan lalu, menurut jajak pendapat Reuters dapat memberikan beberapa dukungan harga.

