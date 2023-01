Harga Emas Rontok karena Isyarat Suku Bunga Makin Tinggi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berbalik arah menjadi negatif pada Rabu (18/1/12023) tetapi bertahan di atas US$ 1.900 karena data ekonomi AS lemah. Selain itu, Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan untuk terus menaikkan suku bunga lebih tinggi untuk memerangi inflasi.

Seemntara dolar memangkas pelemahan dari posisi terendah dalam beberapa bulan dan bertahan stabil, membuat emas kurang menarik bagi pemegang mata uang lainnya.

Advertisement

BACA JUGA

Harga Emas Jatuh dari Level Tertinggi 8 Bulan karena the Fed

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.904,84 per ons pada pukul 13.45. ET, setelah mencapai level terendah US$ 1.896,32 sebelumnya. Sementara harga emas berjangka AS ditutup turun 0,2% pada US$ 1.907.

"Emas mengalami koreksi lebih besar di sini," kata ahli strategi pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Presiden The Fed of St Louis James Bullard dalam wawancara Wall Street Journal mengatakan kebijkaan suku bunga harus dipindahkan ke atas 5% secepat mungkin. Sementara Presiden Fed Cleveland Loretta Mester menggemakan sentimen serupa.

Trader memproyeksi kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Februari sekitar 91,6% .

Suku bunga rendah cenderung bermanfaat untuk emas batangan, karena mengurangi biaya peluang untuk memegang aset yang tidak menghasilkan.

BACA JUGA

Harga Emas Jatuh dari Level Tertinggi 8 Bulan karena the Fed

Adapun harga produsen AS turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Desember karena biaya produk energi dan makanan turun, memberikan bukti bahwa inflasi melambat.

Harga perak di pasar spot turun 1,6% menjadi US$ 23,55 per ons, platinum menguat 0,2% menjadi US$ 1.041,25 dan paladium turun 2% menjadi US$ 1.708,59.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC