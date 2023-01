Bank Indonesia Turunkan Proyeksi Ekonomi Dunia Jadi 2,3%

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun ini menjadi 2,3% (yoy). Proyeksi ini tercatat turun 0,3 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 2,6% (yoy). Penurunan proyeksi ini imbas gejolak global yang masih terjadi di tahun ini serta adanya potensi resesi di sejumlah negara maju.

"Secara keseluruhan BI menurunkan proyeksi ekonomi dunia di tahun 2023 jadi 2,3% (yoy) dari perkiraan sebelumnya 2,6% (yoy). Tekanan inflasi global indikasi berkurang sejalan melambatnya pertumbuhan ekonomi global meski tetap di level tinggi seiring naiknya harga energi dan pangan global," ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur, Kamis (19/1/2023).

Berdasarkan pengamatan terkini BI, kondisi ekonomi global tahun ini semakin melambat dari perkiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai di global. Serta adanya pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Kondisi ini pun berdampak pada peningkatan potensi resesi di AS dan Eropa.

Meski demikian, Perry menjelaskan adanya kebijakan penghapusan zero covid-19 di Tiongkok akan memberikan dampak positif bagi kinerja ekonomi global bahkan akan menahan perlambatan ekonomi dunia

"Gangguan rantai pasok global dan ketatnya pasar tenaga kerja AS dan eropa. Sejalan dengan tekanan inflasi melandai maka pengetatan kebijakan moneter negara maju mendekati titik puncaknya namun suku bunga yang diperkirakan akan tetap tinggi di tahun in atau higher for longer," tuturnya.

Sumber: Investor Daily