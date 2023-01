Harga Emas Naik karena Dolar dan Kekhawatiran Resesi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik hampir 1% pada Kamis (19/1/2023) karena pelemahan dolar. Selain itu, permintaan safe-haven turun karena lemahnya data ekonomi AS dan komentar hawkish pejabat Federal Reserve (The Fed) yang memicu kekhawatiran resesi.

Harga emas di pasar spot naik 1,5% menjadi US$ 1.932,40 per ons dan harga emas berjangka AS naik 1,41% menjadi US$ 1.933,90.

Dolar melemah mendekati level terendah 8 bulan setelah serangkaian data menunjukkan ekonomi AS kehilangan momentum, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang asing.

Data Rabu (18/1/2023) menunjukkan penjualan ritel AS turun paling banyak dalam setahun di bulan Desember. Sementara harga produsen turun lebih dari yang diharapkan bulan lalu, memberikan bukti bahwa inflasi telah surut.

Sentimen di pasar keuangan tetap lemah karena kekhawatiran perlambatan global mengurangi minat investor terhadap aset berisiko.

Sementara Presiden Fed Boston Susan Collins mengatakan Fed perlu menaikkan suku bunga menjadi "tepat di atas" 5% dan menahannya di sana.

Namun para trader melihat suku bunga memuncak pada 4,89% pada Juni, dengan kenaikan suku bunga 25 basis poin untuk bulan Februari.

Kenaikan suku bunga, dimaksudkan untuk meredam inflasi serta mengurangi daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

"Mengingat pesan beragam dari pejabat Fed, emas berjuang mendapatkan pijakan kokoh di atas US$ 1.920 dan terlihat jelas overbought," kata analis independen Ross Norman.

Di tempat lain, harga perak naik 1,72% menjadi US$ 23,8292 per ons, platinum turun 0,45% menjadi US$ 1.033,3007 dan paladium melonjak 2,18% menjadi US$ 1.775,8759.

Sumber: CNBC