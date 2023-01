Harga Batu Bara Pekan Ini Diproyeksi ke Zona Hijau

Jakarta, Beritasatu.com– Harga batu bara pada pekan ini akan bergerak menguat (bullish) pada pekan ini. Sementara harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka Januari 2022 turun 3,45% menjadi US$ 350,95 per ton pada perdagangan Jumat (20/1/2023).

Research & Development ICDX Girta Yoga mengatakan, tren harga batu bara pada pekan ini berpotensi bullish. Sentimen yang mempengaruhi antara lain kembali aktifnya pasar pasca-libur perayaan tahun baru Imlek yang memicu terjadinya peningkatan permintaan batu bara.

“Selain itu, persiapan cadangan di negara importir terutama Eropa menjelang berlangsungnya embargo produk turunan minyak Rusia pada 5 Februari mendatang,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, belum lama ini.

Yoga memprediksi, harga batu bara akan bergerak pada resistance US$ 385 - 400 per ton. “Apabila menemui katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju support di kisaran harga US$ 330 - 315 per ton,” tutupnya.

Sumber: Investor Daily