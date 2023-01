Dow Jones Menguat, Perdagangan Wall Street Sempat Error

New York, Beritasatu.com - Dow Jones ditutup menguat, sementara Nasdaq dan S&P 500 melemah pada perdagangan Wall Street, Selasa (24/1/2023). Perdagangan sempat terganggu karena kendala teknis di New York Stock Exchange. Investor memantau laporan kinerja emiten untuk mendapatkan gambaran perekonomian terkini.

Dow naik 104,40 poin, atau 0,31%, ditutup pada 33.733,96. Ini menandai kenaikan hari ketiga untuk Dow Jones. S&P 500 merosot 0,07% menjadi 4.016,95, sedangkan Nasdaq Composite turun 0,27% menjadi berakhir di 11.334,27.

Musim pendapatan berlanjut pada hari Selasa dengan hasil beragam. 3M turun 6,2% karena outlook yang mengecewakan, sementara Union Pacific turun 3,3% setelah kinerja perusahaan kereta api itu jauh dari perkiraan analis. Microsoft melaporkan kinerjanya setelah perdagangan ditutup.

New York Stock Exchange mengumumkan akan membatalkan beberapa perdagangan awal pada hari Selasa karena kendala teknis yang menyebabkan harga pembukaan berbeda jauh dari harga seharusnya.

NYSE mengatakan bahwa perdagangan saham yang terdampak kendala teknis dan dieksekusi dengan harga di luar aturan persentase yang ada akan dinyatakan batal demi hukum. Ada lebih dari 200 saham yang terkena dampak masalah teknis.

Pelaku pasar juga memantau krisis utang AS. Pemerintah AS mencapai batas utang US$ 31,4 triliun pada hari Kamis (19/1/2023) dan kini terpaksa menggunakan dana darurat yang hanya mampu bertahan hingga 5 Juni. Jika Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Republik dan Pemerintahan Joe Biden dari Demokrat gagal mencapai kesepakatan plafon utang baru, hal ini dapat menyebabkan krisis fiskal.

Analis Barclays Ajay Rajadhyaksha melihat bahwa dampak dari krisis utang ini akan pelan-pelan terasa (slow burn) hingga akhirnya mencapai puncaknya.

“Jika batas utang tidak dinaikkan tepat waktu, bagaimana reaksi ekonomi dan pasar keuangan? Jawabannya tidak intuitif. Krisis utang tidak akan langsung menjadi ledakan besar, dalam pandangan kami,tetapi akan pelan-pelan terasa hingga menimbulkan masalah yang lebih besar," kata dia.

