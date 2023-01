Infobrand Forum 2023, Bangun Optimisme Hadapi Ancaman Resesi

Jakarta, Beritasatu.com - Di tahun 2022 sejumlah pelaku bisnis dan brand berhasil bangkit dari tantangan pandemi Covid-19 dan memanfaatkan bisnis mereka. Pertumbuhan bisnis positif ini tentunya menjadi energi positif untuk menghadapi tantangan baru.

Menjawab tantangan tersebut, Infobrand.id sebagai media brand dan bisnis menghadirkan Infobrand Forum 2023, sebuah pertemuan akbar bagi para pelaku brand, pengamat bisnis, agency dan pelaku pendukung lainnya di Indonesia. Infobrand Forum 2023 juga menjadi ajang sharing experience, sharing knowledge, dan networking dari berbagai korporasi dan pelaku brand dalam menghadapi tantangan ancaman resesi tahun 2023.

Susilowati Ningsih, CEO Infobrand.id saat membuka Infobrand Forum 2023 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (18/1/2023) mengungkapan Indonesia menjadi satu dari sedikit negara di dunia yang cukup optimis di tahun 2023 ini. Optimisme pemerintah cukup beralasan, karena “raport” ekonomi Indonesia sejak awal pandemi di tahun 2020 terus membaik dan positif. Bahkan, di tengah ancaman resesi global hingga proyeksi dari International Monetery Fund (IMF) bahwa sekitar 43 persen negara di dunia akan mengalami resesi, sementara pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,3 persen.

“Meski demikian, tetap waspada dan bersiap diri terhadap situasi ekonomi global dengan prediksi banyak negara mengalami masalah ekonomi, tentu adalah sikap yang bijak. Kami pun menyadari bahwa dalam mengelola bisnis, tantangan yang datang silih berganti adalah ujian yang membuat sebuah bisnis akan semakin kuat,” ungkap Susilowati.

Di tahun ketiga ini, Infobrand Forum 2023 mengangkat tema utama “Strategy to Grow during the Threat of Recession”, dengan tema-tema meliputi ekonomi, e-commerce, innovation, consumer insight, corporate communication, marketing & branding. Diharapkan, forum ini mampu mendukung pertumbuhan brand dan bisnis di Indonesia, dan juga memberikan jawaban akan tantangan ancaman resesi global yang diprediksi akan terjadi di tahun 2023 ini.

"Penyelenggaran Infobrand Forum 2023 akan menjadi pondasi awal para pelaku brand dalam menghadapi tantangan 2023, dibutuhkan sinergi dalam menghadapi tantangan 2023,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko yang turut memberikan sambutan.

Penyelenggaraan Infobrand Forum 2023 juga mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dalam sambutannya, melalui video yang dikirimkan kepada Infobrand.id, Menparekraf menyatakan forum yang digelar media infobrand.id sejalan dengan program yang akan dijalankan Kemenparekraf yakni adaptasi, inovasi, dan kolaboraksi.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid dalam video sambutan yang juga dikirimkan secara khusus kepada Infobrand.id mengatakan Infobrand Forum 2023 dapat menjadi tempat bagi para peserta bertukar pikiran, menghasilkan ide-ide kreatif, khususnya untuk marketing perusahaan dalam mempertahankan posisi brandnya.

Bersamaan dengan kegiatan Infobrand Forum 2023, juga dilakukan perayaan ulang tahun Infobrand.id ke-9, launching Annual Achievement Report Catalogue Indonesia Corporate/ Brand Champions 2023, apresiasi Corporate & Brand Champions, dan penyerahan penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award 2018 – 2022.

Sumber: BeritaSatu.com