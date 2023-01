Genjot Produksi, Golden Energy Mines Siapkan Capex US$ 33 Juta

Jakarta, Beritasatu.com- PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), emiten pertambangan batu bara mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) secara konsolidasi pada tahun 2023 sebesar US$ 33 juta dalam rangka menggenjot produksi.

Sekretaris Perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), Sudin SH mengatakan pada tahun ini perseroan mengejar target produksi 40 juta ton. Dari total target itu, sebesar 65%-67% untuk memenuhi kebutuhan ekspor, sedangkan 33%-35% untuk mencukupi pasar domestik. "Jadi, capex konsolidasi tahun 2023 ini kita siapkan sebesar US$ 33 juta," tutur Sudin kepada Investor Daily, Selasa (24/1/2023).

Perseroan, kata dia, akan menggunakan capex untuk pemeliharaan jalan angkut (hauling road), memperluas pelabuhan Bunati di Kalimantan Selatan, dan meningkatkan persediaan (stockpile) batu bara. Nantinya, sebagian besar batu bara Golden Energy Mines akan dijual ke Tiongkok dan selebihnya dilepas di pasar domestik mengingat, potensi pasar lokal dan Asia Tenggara masih bagus.

Tercatat hingga Oktober 2022, Golden Energy Mines telah merealisasikan sebanyak 97% produksi batu bara dari beberapa konsesi. Konsesi pertama berasal dari PT Borneo Indobara (BIB) dengan luas lahan sebesar 24,100 hektare (ha) di Kalimantan Selatan. BIB berhasil menyumbang 25,4 ton hingga September 2022.

Konsesi terbesar kedua yaitu PT Barasentosa Lestari dengan luasan lahan sebesar 23,300 ha di Sumatera Selatan. Sementara tiga konsesi lainnya yakni PT Kuansing Inti Makmur, PT Trisula Kencana Sakti, PT Wahana Rimba Lestari, dan PT Berkat Satria Abadi (EMS GRoup) yang masing-masing memiliki konsesi 24,100 ha, 2,610 ha, dan 4,739 ha.

Berdasarkan laporan keuangan sampai September 2022, Golden Energy Mines membukukan beban pokok penjualan sebesar US$ 1,132 miliar, membengkak dibandingkan beban pada periode sama tahun sebelumnya sebesar US$ 572,19 juta.

Sedangkan dari sisi laba bruto, emiten Grup Sinar Mas itu mencetak pertumbuhan sebesar US$ 931,69 juta, ketimbang realisasi pada sembilan bulan tahun 2021 sebesar US$ 485,45 juta. Hasilnya, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai US$ 472,87 juta, melesat 140,6% dari kuartal III 2021 US$ 196,52 juta.

Sumber: Investor Daily