Harga Minyak Mentah Dunia Stabil di Kisaran US$ 80

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia cenderung datar pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (26/1/2023). Data pemerintah Amerika Serikat (AS) menunjukkan persediaan minyak mentah mengalami kenaikan yang lebih kecil dari yang diperkirakan.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik tipis 2 sen, menjadi menetap di US$ 80,15 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret sedikit melemah 1 sen menjadi ditutup pada US$ 86,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

Harga acuan Brent tergelincir 2,3% dan WTI merosot 1,8% pada sesi Selasa (24/1/2023) setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS berkontraksi pada Januari selama tujuh bulan berturut-turut, meningkatkan kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi.

Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan Rabu (25/1/2023) bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu naik 0,5 juta barel selama pekan yang berakhir 20 Januari. Para analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah AS menunjukkan penurunan 2,4 juta barel.

Sumber: ANTARA