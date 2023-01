IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, tetapi Investor Diminta Bersabar

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,25% ke level 6.846,9 di 15 menit pertama perdagangan hari ini, Kamis (26/1/2022). Investor diminta sabar menunggu hingga IHSG mendapatkan pijakan yang solid.

Pasar saham AS tampak datar, dan Indeks Dow Jones masih mempertahankan posisinya di atas support ketiganya di moving average, terinspirasi oleh rebound Microsoft. Investor terus mencerna hasil kuartalan menjelang rilis data ekonomi utama malam ini, seperti PDB AS kuartal IV 2022 yang diproyeksikan pada 2,6% (versus 3,2% di QIII-2022), klaim pengangguran awal, dan penjualan rumah baru (Desember). Musim pendapatan mengambil alih sentimen pasar saat ini, dengan 95 perusahaan di S&P 500 telah melaporkan. Dari jumlah tersebut, 67% telah mengalahkan perkiraan konsensus, jauh di bawah tingkat rata-rata 76% selama empat kuartal terakhir. Analis sekarang melihat pendapatan agregat S&P 500 turun 3% YoY, hampir dua kali lipat penurunan 1,6% pada awal tahun.

Advertisement

BACA JUGA

IHSG Masih Fase Konsolidasi, Emiten Pantau Laporan Keuangan 2022

IHSG mundur setelah membentuk candle evening star (bearish reversal) di area resistance jangka menengah 6900. Ia melanjutkan konsolidasi menuju support MA10 & MA20 di kisaran 6750-6760 yang dinilai wajar. Pelaku pasar juga mencermati data ekonomi penting yang dirilis dari pasar AS dan memantau laporan kinerja kuartak IV 2022 dari beberapa bank yang mulai melaporkan pekan ini. NHKSI Research menyarankan para investor untuk wait & see, menunggu IHSG mendapatkan support yang solid dan memulai up-swingnya yang mencoba menembus resistance 6900 sebelum memutuskan untuk average up portfolio.

Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan Kamis (26/1/2023). Hang Seng Hong Kong sudah kembali dibuka, sementara bursa Korea Selatan dan Tiongkok Daratan masih libur Imlek.

S&P/ASX 200 Australia melemah 0,3%, Nikkei 225 Tokyo turun 0,24%, Hang Seng Hong Kong naik 1,52%, dan Straits Times Index Singapura naik 0,33%.

Nasdaq turun 0,18% menjadi ditutup pada 11.313,36, sementara S&P 500 turun 0,02% menjadi menetap di 4.016,22. Dow Jones Industrial Average menambah keuntungan kecil, naik 9,88 poin, atau 0,03%, menjadi berakhir pada 33.743,84.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com