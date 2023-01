Harga Minyak Mentah Menguat 1% Ditopang Sentimen PDB AS

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 1% pada Kamis (27/1/2023). Terdorong dua sentimen positif, yaitu ekspektasi permintaan global akan menguat karena importir minyak utama Tiongkok membuka kembali ekonominya dan data ekonomi AS yang positif.

Brent berjangka naik US$ 1,35 (1,6%), menjadi menetap di US$ 87,47 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 86 sen (1,1%) menjadi menetap di US$ 81,01.

Advertisement

Perekonomian AS tumbuh 2,9%, lebih cepat dari yang diharapkan pada kuartal keempat, tetapi permintaan domestik naik pada laju paling lambat dalam 2,5 tahun, mencerminkan biaya pinjaman yang lebih tinggi.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Dunia Stabil di Kisaran US$ 80

"Harga minyak mentah mendapat dorongan tak terduga dari ekonomi AS yang tidak mau putus," kata Edward Moya, analis pasar senior di perusahaan data dan analitik OANDA.

Persediaan minyak mentah AS naik tipis 533.000 barel menjadi 448,5 juta barel dalam pekan yang berakhir 20 Januari, kata Administrasi Informasi Energi (EIA). Kenaikan itu jauh dari perkiraan kenaikan 1 juta barel, meskipun EIA mengatakan stok minyak mentah berada pada level tertinggi sejak Juni 2021.

Baca selanjutnya

Tiongkok telah melonggarkan pembatasan Covid-19 yang ketat bulan ini, dengan Beijing ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Reuters