IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Mampukah Bertahan di 6.900?

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,71% ke level 6.913,2 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (27/1/2023).

NHKSI Research mengatakan pergerakan IHSG hari ini berpotensi ditutup di atas 6.900 ditopang sentimen positif PDB AS dan masuknya kembali dana asing ke pasar modal Indonesia.

Indeks Wall Street mendapat dorongan dari data PDB QIV 2022, yang menguat 2,9%, mengalahkan ekspektasi 2,6% tetapi memang lebih rendah dari QIII 2022, yang dilaporkan di 3,2%. Tanda perlambatan ekonomi ini mulai terlihat akibat langkah agresif kenaikan suku bunga Federal Reserve, serta melemahnya permintaan di pasar perumahan yang tercermin dari Building Permits yang terkontraksi menjadi 1,337 juta, lebih rendah dari sebelumnya 1,351 juta.

Pelemahan permintaan juga terlihat dari penjualan rumah baru AS (Desember) yang turun menjadi 616.000 unit, lebih rendah dari perkiraan 617.000 unit, meskipun lebih kuat dari bulan sebelumnya di 602.000 unit. Sedangkan untuk pasar tenaga kerja tetap ketat di tengah gelombang besar PHK di beberapa raksasa teknologi, dengan Klaim Pengangguran Awal masih di 186.000, lebih rendah dari ekspektasi 205.000 dan di bawah periode sebelumnya 192.000. Beberapa hasil tersebut telah membuat investor mengharapkan kenaikan suku bunga yang semakin dovish di masa depan, meskipun The Fed telah menekankan bahwa FFR 5% tidak dapat dinegosiasikan untuk menekan inflasi AS lebih lanjut.

IHSG mendapat dorongan sebesar 34,8 poin menjadi 6864, dengan fokus pada musim laporan pendapatan 2022 dan data ekonomi makro. Aliran dana asing ramai memasuki pasar saham dengan pembelian bersih sebesar Rp 978,15 miliar (all market) selama sepekan terakhir, dengan fokus pada saham-saham unggulan di sektor bahan baku, teknologi, perbankan, dan industri. Apalagi, Rupiah masih menggantung di bawah level 15.000, menambah katalis positif kinerja saham-saham perbankan kuartal IV 2022, seperti BBNI & BBCA, yang dirilis dengan keuntungan di atas ekspektasi.

Pembaruan pada konstituen LQ45 dan indeks serupa lainnya akan mengubah peta pertempuran, terutama konsentrasi portofolio Manajer Investasi. NHKSI Research optimistis bahwa momentum positif yang dinamis ini dapat dipertahankan pada akhir minggu ini, dengan mengharapkan IHSG ditutup di atas 6900, sehingga dapat mengakhiri penurunan jangka menengah saat ini.

Di Bursa Asia, S&P/ASX 200 naik 0,35%, Nikkei 225 Tokyo naik 0,04%, Kospi Korea Selatan naik 0,7%, dan Hang Seng Hong Kong turun 0,1%, Straits Times Singapura naik 0,4%.

Nasdaq Composite melonjak 1,76% menjadi 11.512,41. Dow Jones Industrial Average naik 205,57 poin, atau 0,61%, menjadi 33.949,41, sedangkan S&P 500 naik 1,10% menjadi 4.060,43.

