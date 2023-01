Bank Indonesia: Penguatan Rupiah Ditopang Fundamental Ekonomi yang Baik

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terjadi saat ini ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik, serta fundamental ekonomi Indonesia yang solid.

"Rupiah akan menguat setelah turbulensi global sedikit mendatar. Kita lihat sekarang rupiah di bawah Rp 15.000 per dolar Amerika, karena semua fundamental kita mendukung penguatan rupiah kita," kata Perry Warjiyo dalam acara BI Annual Investment Forum 2023 yang juga disiarkan secara daring, Kamis (26/1/2023).

Perry menyampaikan, fundamental ekonomi Indonesia yang semakin baik ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, inflasi yang rendah, imbal hasil yang menarik, neraca berjalan yang surplus, investasi asing meningkat, serta neraca pembayaran yang surplus.

Ke depan, BI memprakirakan rupiah terus menguat sejalan prospek ekonomi yang semakin baik dan karenanya akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari devisa hasil ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hari ini Kamis (26/1/2023) ditutup menguat dibandingkan posisi kemarin. Mengacu data Bloomberg, rupiah sore ini pukul 15.00 WIB di pasar spot exchange ditutup sebesar Rp 14.947 per dolar AS atau menguat 17,5 poin (0,12%) dari penutupan sebelumnya. Mata uang Garuda hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.940- Rp 14.986 per dolar AS.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah hari ini berada di posisi Rp 14.964 per dolar AS atau melemah dari posisi hari sebelumnya Rp 14.958 per dolar AS. Untuk diketahui, kurs Jisdor merupakan representasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari transaksi antarbank di pasar valuta asing, termasuk transaksi dengan bank di luar negeri.

