Bursa AS Menghijau, Nasdaq Catat Kenaikan Mingguan Keempat

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Nasdaq naik pada Jumat (28/1/2023) dan secara mingguan positif yang dipicu pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) AS lebih baik dari perkiraan. Pergerakan bursa AS juga ditopang lonjakan saham Tesla.

Nasdaq Composite melonjak 0,95% menjadi 11.621,71, sementara S&P 500 naik 0,25% menjadi 4.070,56. Dow Jones Industrial Average bertambah 28,67 poin, atau 0,08%, menjadi berakhir pada 33.978,08.

Tiga indeks utama membukukan kenaikan mingguan keempat kalinya selama sebulan terakhir. Indeks Nasdaq yang dipenuhi saham teknologi naik 4,32% dan menutup kenaikan minggu keempatnya. Nasdaq mencatat kinerja bulanan terbaik sejak Juli. S&P dan Dow masing-masing bertambah 2,47% dan 1,81% pada minggu ini.

Hingga tahun ini, pasar telah melawan tren aksi jual tahun 2022. Dow Jones naik 2,5%, S&P naik 6%. Nasdaq melonjak 11%.

Sementara saham American Express naik 10,5%. Namun Intel merosot lebih 6% karena laporan pendapatan suram dan meleset dari ekspektasi.

Tesla naik 11% pada perdagangan Jumat, dan lebih dari 33% untuk minggu ini setelah melaporkan rekor pendapatan. Itu menandai kinerja mingguan terbaik saham kendaraan listrik sejak Mei 2013.

Investor menimbang lebih banyak data ekonomi Jumat menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve (The Fed) minggu depan.

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi, tidak termasuk energi dan makanan, menunjukkan harga naik 4,4% dari tahun lalu, kata Departemen Perdagangan. Raihan ini sejalan dengan perkiraan Dow Jones.

Laporan produk domestik bruto kuartal keempat 2022 yang lebih baik dari perkiraan Kamis (26/1/1203) juga membantu memicu harapan bahwa Fed dapat melakukan soft landing.

Sumber: CNBC