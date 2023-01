Rektor UI Sarankan Kebijakan Ekonomi Berbasis Game Theory

Jakarta, Beritasatu.com - Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengatakan, pemerintah bisa mengaplikasikan game theory dalam menjalankan kebijakan ekonomi.

Menurut Ari Kuncoro, kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi gejolak perekonomian global seharusnya tidak hanya berdasarkan analisis data namun juga harus melihat sisi interaksi antar pelaku ekonomi. Sebab, perilaku masyarakat juga berubah sebagai akibat inflasi dan ketidakpastian.

"Jadi yang dilakukan sekarang adalah kebijakan publik bukan lagi sekedar mengandalkan ekonometrika analisa data tetapi menggunakan game theory,” ucap Ari Kuncoro dalam acara peluncuran Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia (LTABI) 2022, di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Game theory merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi antar agen ekonomi menghasilkan situasi atau imbal hasil tertentu. Teori ini mempelajari prediksi hasil dari sebuah permainan, yang tentu saja harus melibatkan lebih dari dua orang pemain.

Menurut Ari dengan melihat tren, kebijakan ekonomi dapat dilakukan dengan data analytic yang dapat menghubungkan apa yang terlihat di permukaan atau headline watching dan perilaku mikro.

"Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik, dalam rangka menyiapkan rancangan kebijakan ekonomi yang adaptif," jelasnya.

Ari Kuncoro mencontohkan, upaya melakukan headline watching bisa dilakukan dalam menganalisis kebijakan suku bunga acuan The Fed. Dalam hal ini Gubernur The Fed, Jerome Powell yang belum merinci sikap The Fed untuk beberapa waktu ke depan.

"Tetapi bisa dilihat dari ketua regional office The Fed apakah ke arah pelunakan peningkatan suku bunga atau dia makin hawkish menjadi sangat menarik. Jadi ekspektasi dibimbing kira-kira nanti kemana tidak semata-mata dibiarkan menebak-nebak tetapi juga tidak dikasih tahu secara jelas,” kata Ari Kuncoro.

