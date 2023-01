Harga Emas Turun Jelang Pengumuman Kenaikan Bunga The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun dalam perdagangan Senin (30/1/2023) karena investor mencermati pertemuan kebijakan Federal Reserve AS (The Fed) Selasa (31/1/2023) dan Rabu (1/2/2023) di tengah ekspektasi perlambatan kenaikan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik tipis 0,2% menjadi US$ 1.924,05 per ons, sedangkan harga emas berjangka AS turun 0,3% menjadi US$ 1.922,9.

“Cara The Fed menyampaikan kenaikan suku bunga akan tercermin di pasar emas,” kata analis strategi pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis.

“Gambaran yang lebih besar adalah jika Fed memperlambat suku bunga, inflasi akan kembali meningkat. Jika Fed berhenti sebentar dan inflasi masih ada, saya pikir dalam skenario itu emas akan lepas landas."

Para trader berharap kenaikan suku bunga 25 basis poin pada Komite Pasar Terbuka Federal sehingga suku bunga akan berkisar 4,5%-4,75%, di bawah level 5% yang diminta sebagian besar pembuat kebijakan Fed.

Emas, yang tidak memberikan bunga, cenderung menguntungkan ketika suku bunga rendah karena mengurangi biaya peluang memegang emas batangan.

Ekspektasi perlambatan kenaikan suku bunga Fed terlihat setelah ukuran inflasi yang disukai Fed - belanja konsumen AS - turun untuk bulan kedua berturut-turut pada Desember. Hal ini menempatkan ekonomi pada jalur pertumbuhan yang lebih rendah menuju tahun 2023.

Namun jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran terus menurun. Hal ini menandakan pasar tenaga kerja ketat sehingga bisa memaksa the Fed mempertahankan kenaikan suku bunga.

Sementara patokan imbal hasil obligasi 10 tahun AS naik di dekat level tertinggi 2 minggu. Adapun dolar naik 0,2%, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang asing.

Harga perak di pasar spot naik 0,1% menjadi US$ 23,59 per ons dan platinum menguatu 0,2% menjadi US$ 1.014,38. Sementara paladium melonjak 1,4% menjadi US$ 1.641,05.

Sumber: CNBC