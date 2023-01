Bumi Serpong Damai Catat Pra-Penjualan Rp 8,8 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com– PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), atau BSD emiten properti bagian kelompok Sinar Mas Land membukukan pra-penjualan sebesar Rp 8,8 triliun sepanjang 2022. Hasil ini lebih tinggi sekitar 14% dari target pra-penjualan 2022 yang dipatok Rp 7,7 triliun.

"Pra-penjualan residensial Bumi Serpong Damai sebesar Rp 5,1 triliun yang berkontribusi 58% dari total penjualan BSD. Ini adalah prestasi yang signifikan bagi kami, menunjukkan permintaan yang kuat untuk properti residensial," ujar Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) Hermawan Wijaya Senin (30/1/2023).

Untuk segmen lainya, pra-penjualan unit bisnis komersial Bumi Serpong Damai, termasuk lahan komersial, apartemen strata-title dan rumah toko mencapai Rp 2,1 triliun atau mewakili 24% dari total pra-penjualan 2022. Selain itu, Bumi Serpong Damai berhasil membukukan penjualan tanah joint venture sebesar Rp 1,6 triliun atau 18% dibandingkan total pra-penjualan 2022.

"Dalam 12 bulan terakhir, BSD City merupakan kontributor tertinggi berdasarkan proyek yakni 56%, diikuti Nava Park 22% dan Grand Wisata Bekasi 11%. Kontributor terbesar kedua kami adalah Kota Wisata Cibubur sebesar 7% dan The Zora sebesar 5%," jelas Hermawan lebih lanjut.

Bumi Serpong Damai menginformasikan, pra-penjualan pada kuartal IV 2022 meningkat 2% atau Rp 43 miliar. Hal ini didorong peluncuran yang berkelanjutan, terutama untuk segmen yang laris seperti menengah dan menengah atas.

Hermawan menyebutkan, 42% dari produk yang diluncurkan dibanderol Rp 1-3 miliar per unit, 24% dihargai antara Rp 3- Rp 5 miliar per unit. Selanjutnya, 18% properti ditujukan untuk Rp 5-Rp 10 miliar per unit (upper) dan 16% dihargai di atas Rp 10 miliar per unit (premium).

Menurut dia, pencapaian yang signifikan sepanjang 2022 didukung beberapa proyek dan kluster, termasuk produk rumah tinggal di BSD City. Produk dimaksud, meliputi Grand Freja dan Freja Chic, Tanakayu Jiva, Svani, Svadhi, Svasti dan Chava, Vanya Park dan Kanade di The Zora, serta Laurel dan Marigold Tower 7 di Nava Park Enchante.

Selanjutnya, produk ruko di BSD City antara lain Latinos Business District, Northridge Business Center fase 2, Compton, Greenwich Business Park dan North Point Two.

Di luar BSD City dan di sekitar Jakarta, ada pula beberapa produk seperti, Grand Wisata meliputi New Cherry Ville, Z Living, Garden Hous, dan New Westfield, serta Kota Wisata meliputi Mississippi, Nashville, Atherton, Miami, Business loft Downtown Madison dan Lumibizz.

Sumber: Investor Daily