1 Februari, Harga BBM Pertamax Turbo dan Pertamina Dex Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi PT Pertamina (Persero) jenis Pertamax Turbo (RON 98) dan Pertamina Dex naik terhitung hari ini 1 Februari 2023 di seluruh Indonesia. Sementara harga BBM jenis lain yakni Dexlite, Pertamax, dan Pertalite tidak ada perubahan alia tetap.

Dikutip situs mypertamina Rabu (1/2/2023), harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta per 1 Februari menjadi Rp 14.850 per liter atau naik dari Januari 2022 sebesar Rp 14.050 per liter . Sementara Pertamina Dex di Jakarta per 1 Februari menjadi Rp 16.850 per liter atau naik dari Januari 2022 sebesar Rp 16.750 per liter.

Sementara harga Pertamax Turbo di Papua sebesar Rp 15.150 per 1 Februari 2023 atau naik dari Januari 2023 sebesar Rp 14.350.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian pengumuman Pertamina Rabu (1/2/2023).

Berikut daftar harga BBM Pertamina berlaku per hari ini 1 Februari 2023 di seluruh SPBU Indonesia dari Aceh hingga Papua

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, DKI, Banten, Jabar, Jateng,Jatim, DIY, Bali, NTB, NTT:

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 12.800

Pertamax Turbo Rp 14.850

Dexlite Rp 16.150

Pertamina Dex Rp 16.850

2. Provinsi Sumatera Utara, Sumbar, Jambi, Sumel, Babel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kaltara, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulsel, Sulbar, Papua, Papua Barat

Solar Rp 6.800

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 13.050

Pertamax Turbo Rp 15.150

Dexlite Rp 16.500

Pertamina Dex Rp 17.200

3. Provinsi Riau & Kepulauan Riau, Bengkulu

Solar Rp 6.800, Kota Batam (FTZ).

Pertalite Rp 10.000

Pertamax Rp 13.050

Pertamax Turbo Rp 15.450

Dexlite Rp 16.850

Pertamina Dex Rp 17.550

