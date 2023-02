Fed Naikkan Suku Bunga 0,25 Basis Poin, Bursa AS Menghijau

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street menguat pada Rabu (1/2/2023) karena investor mengabaikan kenaikan suku bunga 0,25 basis poin persentase atau seperempat poin Federal Reserve (The Fed). Sebaliknya investor fokus pada komentar Ketua Fed Jerome Powell yang mengakui ada penurunan inflasi.

S&P 500 naik 1,05% menjadi 4.119,21, membalikkan penurunan sebelumnya hampir 1%. Indeks Nasdaq naik 2% menjadi 11.816,32, didorong kenaikan produsen chip menyusul pendapatan kuat Advanced Micro Devices. Sementara Dow Jones Industrial Average naik 6,92 poin, atau 0,02% menjadi 34.092,96 setelah sempat melemah lebih 500 poin.

Kenaikan terbaru bunga The Fed 0,25 basis poin persentase atau melambat dari kenaikan 0,50 basis poin pada Desember, meyakinkan investor bank sentral akan mengurangi kampanye pengetatan yang agresif.

Namun bank sentral tidak memberikan petunjuk nyata tentang jeda kenaikan. The Fed menyatakan peningkatan yang sedang berlangsung dalam kisaran target untuk mencapai kebijakan moneter yang cukup ketat dan mengembalikan inflasi menjadi 2%.

Dalam sambutannya pada konferensi pers, Powell menambahkan bahwa Fed perlu membatasi (kenaikan suku bunga) untuk beberapa waktu dan bank sentral memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

“Saya belum melihat tanda-tanda bahwa Fed terbuka untuk penurunan suku bunga 2023,” kata Manajer Portofolio Brandywine Global, Bill Zox.

“Saya tidak yakin Fed mencoba melakukan soft landing. Meskipun mereka tidak akan pernah mengatakannya, mereka mungkin lebih memilih aspek restoratif dari resesi dan bear market yang tepat.”

Saahm Peloton melonjak 26,5% setelah perusahaan peralatan kebugaran mengatakan rugi bersihnya berkurang. Sementara saham Advanced Micro Device naik 12,6% setelah perusahaan semikonduktor melaporkan pendapatan kuartal keempat mengalahkan ekspektasi.

Sumber: CNBC