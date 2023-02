Harga Emas Tertinggi 9 Bulan karena Nada Dovish The Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas rebound tajam pada Rabu (1/2/2023) karena pernyataan dovish Kepala Federal Reserve (The Fed) yang mengejutkan tentang perjuangan bank sentral menurunkan inflasi membuat dolar melemah. The Fed juga memberi isyarat bahwa puncak suku bunga kemungkinan akan mendekat.

Harga emas di pasar spot naik 1,2% menjadi US$ 1.951,43 per ons pada pukul 15:48 ET, tertinggi sejak pertengahan April 2022. Sementara harga emas berjangka AS melemah 0,1% pada US$ 1.942,80.

Mengacu konferensi pers, Ketua Fed Jerome Powell yang relatif dovish, analis Standard Chartered Suki Cooper mengatakan suku bunga yang mendekati puncak dan penurunan inflasi mendorong kenaikan harga emas karena dolar melemah dan suku bunga riil mereda. “Menurut kami the Fed berhenti memangkas suku bunga di semester II 2023," kata dia.

The Fed menaikkan target suku bunga seperempat persentase poin atau 0,25 poin persentase (basis poin/bsp) pada Rabu. Namun The Fed menjanjikan "peningkatan berkelanjutan" biaya pinjaman sebagai upaya yang belum terselesaikan melawan inflasi.

“Powell memberi pasar emas bullish,” kata trader Heraeus Precious Metals Tai Wong, di New York.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, yang meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan karena tidak memberikan imbal hasil.

Perak di pasar spot naik 1,3% menjadi US$ 24,01 per ons, sementara platinum merosot 0,4% menjadi US$ 1.007,63. Adapun paladium naik 1,7% menjadi US$ 1.676,72.

Sumber: CNBC