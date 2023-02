Satu Demi Satu Gerai Ritel Besar Tutup, Pertanda Sunset?

Jakarta, Beritasatu.com – Satu demi satu gerai ritel modern tutup. Yang terbaru, tujuh gerai Transmart ditutup permanen selama periode pandemi Covid-19 karena pertimbangan efisiensi. Apakah ini pertanda ritel besar sudah mulai sunset?

Kepala Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M. Rachbini menyampaikan, meskipun banyak gerai ritel besar yang tutup, belum bisa dikatakan bisnis ritel modern mulai sunset. Pasalnya masih banyak ritel besar yang bertahan dan tetap kuat.

“Saya melihat ini karena siklus bisnis saja, ada saatnya lesu dan ada saatnya naik,” kata Eisha M. Rachbini kepada Beritasatu.com, Sabtu (4/2/2023).

Eisha melihat penutupan gerai yang dilakukan demi efisiensi bisa disebabkan pangsa pasarnya dan penjualannya menurun, serta sebagai respon terhadap potensi ekonomi yang lesu.

“Faktor kompetitor juga bisa menjadi penyebab menurunnya pangsa pasar dan penjualan. Kompetitor ini bisa dari makin banyaknya gerai minimarket dan juga e-commerce,” kata Eisha.

