Pasokan Berkurang, Harga Cabai & Bawang di Gowa Sulsel Naik

Gowa, Beritasatu.com - Harga cabai, bawang putih, hingga bawang merah mengalami kenaikan di Pasar Induk Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (5/2/2023). Menurut pedagang, kenaikan harga pangan terjadi akibat pasokan langka dampak cuaca buruk.

Memasuki awal bulan Februari 2023, sejumlah harga pangan naik seperti harga cabai rawit naik menjadi Rp 35.000 per kilogram (kg) dari Rp 30.000 per kg. Untuk cabai keriting dijual melambung menjadi Rp 20.000 per kg dari sebelumnya di kisaran Rp 8.000 sampai Rp 10.000 perkilogramnya. Sedangkan harga bawang putih naik jadi Rp 25.000 per kg dan harga bawang merah menembus Rp 38.000 per kg.

"Pengaruh dampak cuaca, barangnya langka harganya juga naik. Harga dari distributor sudah naik karena barang langka. Cabai dari Malino dan Enrekang," ujar Ika, pedagang cabai dan bawang.

Mulai melonjaknya harga cabai dan bawang juga membuat para konsumen mengeluh.

"Lumayan sih, bahan-bahan semua pada naik. Yang paling terasa bawang sama cabai," ucap Putriana, pengunjung pasar.

