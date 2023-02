KEK Kura-kura Bali Akan Datangkan Investasi Rp 104 T, Serapan Pekerja?

Denpasar, Beritasatu.com - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali (KKB) diproyeksi akan menghasilkan investasi Rp 104,4 triliun dan serap hampir 100.000 tenaga kerja dalam 30 tahun ke depan.

"Harapannya ini total investasi yang bisa dicapai sebesar Rp 104 trilliun dalam 30 tahun ke depan dan jumlah tenaga kerjanya 99.853 sampai 2052," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Denpasar, Sabtu (4/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Jokowi Teken Keppres Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

KEK Kura-Kura Bali akan mengembangkan kegiatan pariwisata luxury berkelas internasional yang di antaranya Kawasan Marina Terintegrasi, centre for exellence for education and tech park, serta lifestyle wellness center. Berlokasi di Pulau Serangan, Kota Denpasar, KEK Kura-Kura Bali dengan luas sekitar 498 hektare belum lama ini telah disetujui dalam Sidang Dewan Nasional KEK untuk direkomendasikan penetapannya.

Dia berharap, dalam 5 tahun pertama diprediksi akan menyerap Rp 12 triliun dan lapangan kerjanya sekitar 5.000. "Kawasan ekonomi ini diharapkan melengkapi kawasan ekonomi kesehatan yang ada di Sanur, Bali," tambahnya.

Airlangga menjelaskan, Provinsi Bali memiliki dua KEK yaitu di wilayah Sanur dan di Pulau Serangan yang nantinya selain bisa menunjang kesehatan juga industri pariwisata.

"Tentu saya berharap dengan adanya dua KEK ini, ekonomi Bali lebih (keberlanjutan). Pemda Bali juga membuat rancangan terkait pembangunan Bali agar pengalaman selama (Covid-19) delta kemarin itu tidak terulang. Jadi, ada alternatif kegiatan ekonomi karena dalam 3 tahun pertumbuhan ekonominya kan sampai negatif dan itu terendah di Indonesia, dan itu kesempatan baik untuk direvitalisasi," katanya.

BACA JUGA

Tahun Ini Pemprov Bali Tambah 469 Titik Wi-Fi Gratis

Dia menambahkan di KEK Kura-Kura Bali ini akan dibangun univeristas berskala internasional yang akan diproyeksikan sebagai tempat riset dan pengembangan industri dan pariwisata.

"Kawasan pariwisata ini kita berharap angka Rp 104 triliun angka yang besar. (Dan) Rp 104 triliun investasi tentu multiplayer efeknya itu bisa 1,8 kali," ujar Airlangga.

Dia mengatakan target Rp 104 triliun selama 30 tahun itu bukan dari perusahaan sendiri. "Semuanya itu dari semua investor yang kita undang untuk masuk," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily