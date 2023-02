Transformasi Digital Akselerasi Arus Informasi di Medsos

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus melakukan transformasi digital sebagai salah satu akselerator dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Urgensi dari transformasi digital juga kian diperkuat dengan tingginya potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan dapat mencapai US$ 360 miliar pada tahun 2030.

Selain itu, bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang digital savvy, serta jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya juga menjadi modal utama dalam mengembangkan ekonomi digital.

Founder dan CEO PT Daewin Networks Indonesia, I Dewa Agung Gede Wisnu Pramana atau yang biasa dikenal Dewa Agung Wisnu mengatakan, internet memang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat di semua kalangan.

"Kehadiran media sosial juga digunakan sebagai perangkat atau tools untuk membagikan aktivitas personal maupun sebagai platform marketing, banyak orang memanfaatkannya agar branding dari sebuah produk kian meningkat dan dikenal di kalangan masyarakat," kata Dewa Agung Wisnu, Minggu (5/2/2023).

Dewa Agung Wisnu memiliki keyakinan transformasi digital sampai saat ini telah memberikan banyak manfaat di semua kalangan masyarakat hanya melalui perangkat smartphone. Kemudian, lanjut dia, dampak atau impact sebuah tren digital tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dengan menerapkan skema bekerja dari jarak jauh atau work from anywhere.

"Namun, itu kembali lagi pada minat masing-masing, apabila mereka menyukai work from office atau hybrid maupun work from anywhere. Semua itu menjadi bagian dari transformasi digital yang tengah berlangsung di Indonesia," tandasnya.

Dewa Agung Wisnu menambahkan, Daewin Networks Indonesia sebagai unit usaha media ...

