Pekerjaan Apa Saja yang Bisa Digantikan Artificial Intelligence?

Jakarta, Beritasatu.com - Kelebihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuatnya menjadi hal yang tidak terelakkan. AI bahkan mampu menggantikan peran manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti customer service hingga polisi lalu lintas.

Demikian disampaikan Founder dan CEO Prosa.ai Teguh Eko Budiarto kepada Beritasatu.com, akhir pekan lalu.

"Saya pikir AI akan jadi komoditi. Kita tidak bisa hidup tanpa AI. Contohnya Google Maps yang mampu memprediksi jalan mana yang lancar," kata dia.

Menurut survei McKinsey Global Survey on AI “the State of AI in 2022”, adopsi AI meningkat lebih dari dua kali lipat antara 2017-2022. Pada 2017, 20% responden melaporkan mengadopsi AI di setidaknya satu area bisnis, sedangkan saat ini, angka tersebut mencapai 50%.

Kemampuan AI yang paling banyak digunakan antara lain proses otomatisasi robotik (39%), computer vision (34%), dan natural-language text understanding (33%).

Teguh mengatakan AI dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik di level bisnis ataupun individual. Misalnya di ponsel kita banyak sekali aplikasi yang menggunakan AI.

"Manfaat AI yang utama adalah bagaimana kita mengajarkan mesin melakukan hal-hal yang bisa dilakukan manusia. Tetapi mesin itu punya kelebihan bisa melakukan tugas repetitif tanpa lelah, dan konsisten. Proses otomasi bisa menghemat waktu, pekerjaan manusia bisa dibantu AI, misalnya seperti pemrosesan big data yang di luar kemampuan manusia," kata Teguh

"AI juga bisa digunakan untuk memprediksi tren dengan memanfaatkan statistik. Ibaratnya AI adalah data driven psychic (cenayang berbasis data)," kata

AI Menggantikan Pekerjaan Manusia?Banyak sekali pekerjaan yang bisa digantikan AI, tetapi ...

