Harga CPO Dipengaruhi Rencana Stop Ekspor Malaysia dan B35

Jakarta, Beritasatu.com– Pergerakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada pekan ini akan bergantung sejumlah indikator penting di pasar CPO Malaysia antara lain perkembangan rencana penghentian ekspor Malaysia ke Uni Eropa, dan data ekspor awal Februari dan stok CPO dari Dewan Sawit Malaysia.

“Selain itu, perkembangan situasi di Indonesia khususnya terkait kebijakan ekspor dan program B35, situasi di negara importir utama, dan situasi di pasar minyak nabati,” ungkap Research & Development ICDX Girta Yoga kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Yoga memperkirakan harga CPO pekan ini akan berada di level resistance terdekat berada di kisaran harga 4.000 - 4.100 Ringgit Malaysia per ton. Apabila menemui katalis negatif, maka harga berpotensi turun menuju level support di kisaran harga 3.600-3.500 Ringgit Malaysia per ton.

Selain itu, lanjut dia, harga minyak kedelai pekan ini berpotensi bergerak pada tren bullish. Indikator yang dipantau adalah kondisi cuaca di Argentina, situasi di Uni Eropa pasca-pemberlakuan uu anti deforestasi, situasi musim panen di Brasil, Situasi di Tiongkok pasca-berakhirnya liburan Imlek, dan situasi di pasar CPO.

Yoga menambahkan, efek pembukaan kembali Tiongkok belum begitu berdampak pada permintaan CPO, karena Tiongkok masih dalam proses pemulihan ekonomi.

Pada pekan lalu, harga CPO rontok hingga 4%. Berdasarkan data Bursa Malaysia Derivatives basis mingguan periode 27 Januari – 3 Februari 2023. Kontrak berjangka CPO untuk pengiriman Februari 2023 anjlok 149 Ringgit Malaysia (4%) menjadi 3.725 Ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka pengiriman CPO untuk Maret 2023 turun 66 Ringgit Malaysia (1,72%) menjadi 3.833 Ringgit Malaysia per ton. Kontrak berjangka CPO pengiriman April 2023 terkoreksi 51 Ringgit Malaysia (1,32%) menjadi 3.902 Ringgit Malaysia per ton. Pada Mei 2023 melemah 41 Ringgit Malaysia (1,06%) menjadi 3.862 per ton.

Sementara kontrak berjangka CPO pengiriman Juni 2023 kehilangan 30 Ringgit Malaysia (0,78%) menjadi 3.864 Ringgit Malaysia per ton. Serta, Juli 2023 jatuh 19 Ringgit Malaysia (0,49%) menjadi 3.856 Ringgit Malaysia per ton.

Sumber: Investor Daily