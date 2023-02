Allianz Utama Bayarkan Klaim Rp 72,4 Miliar Sepanjang 2022

Dari kiri ke kanan, Regional Chief Executive Officer, Allianz Asia Pacific Anusha Thavarajah, Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia David Nolan, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank 2A OJK Ahmad Nasrullah, Member of the Board of Management of Allianz SE, Insurance Asia Pacific Sergio Balbinot, dan Presiden Direktur Allianz Utama Indonesia Sunadi, saat peresmian kantor pusat Allianz Indonesia di komplek World Trade Center (WTC), di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022. Perpindahan kantor ini merupakan strategi untuk melindungi lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, sekaligus bentuk dukungan terhadap misi regulator untuk meningkatkan literasi dan penetrasi asuransi di Indonesia. (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)