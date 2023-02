Harga Minyak Mentah Menguat Ditopang Sentimen Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia internasional naik pada penutupan perdagangan hari Senin (6/2/2023). Pasar menimbang kembalinya permintaan dari Tiongkok dan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

Kontrak minyak mentahberjangka Brent untuk pengiriman April naik US$ 1,05, atau 1,3%, menjadi US$ 80,99 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 72 sen, atau 1%, menjadi US$ 74,11 per barel.

Harga didukung oleh prospek pemulihan permintaan minyak dari Tiongkok setelah pelonggaran pembatasan Covid-19.

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan setengah dari pertumbuhan permintaan minyak global tahun ini berasal dari Tiongkok. IEA menambahkan bahwa permintaan bahan bakar avtur melonjak.

Ledakan angka pekerjaan AS hari Jumat meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS mungkin memiliki lebih dari satu kenaikan suku bunga lagi, yang dapat mengekang pertumbuhan ekonomi dan permintaan bahan bakar lebih rendah.

Dolar juga naik ke level tertinggi tiga minggu terhadap euro pada ...

