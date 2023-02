Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.017.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Selasa (7/2/2023) naik Rp 3.000 menjadi Rp 1.017.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas naik Rp 4.000 ke Rp 902.000 per gram. Harga emas di pasar spot naik 0,2% ke US$ 1.868,96 per troy ons, sementara kontrak berjangka emas naik 0,2% ke US$ 1.879,5. Kekhawatiran akan melambatnya perekonomian dunia membuat harga emas relatif stabil, cenderung menguat.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 558.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.017.000

- Harga emas 2 gram: Rp 1.974.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.936.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.860.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.665.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.037.000

- Harga emas 50 gram: Rp 47.995.000

- Harga emas 100 gram: Rp 95.912.000

- Harga emas 250 gram: Rp 239.515.000

- Harga emas 500 gram: Rp 478.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 957.600.000

