Bitcoin Relatif Stabil, Ethereum Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan harga bitcoin hari ini, Selasa (7/2/2023), relatif stabil di kisaran US$ 22.000. Aset kripto dengan kapitalisasi terbesar di dunia itu telah menguat sekitar 40% sejak awal tahun seiring meredanya tekanan inflasi AS.

Bitcoin melemah 0,18% dalam 24 jam terakhir ke kisaran US$ 22.883,23, ethereum naik 0,29% ke US$ 1,633,78, BNB naik 0,36% ke US$ 327,07, XRP turun 1,71%, Cardano minus 1,63%, Dogecoin turun 1,16%.

“Bitcoin telah mengalami beberapa sesi yang sulit tetapi secara umum masih terlihat dalam kondisi yang baik, duduk dalam kisaran yang diperdagangkan selama beberapa minggu terakhir dan tidak jauh dari level tertinggi tahun baru,” Craig Erlam, analis pasar senior di layanan forex perusahaan Oanda.

Ben McMillan, kepala investasi manajer aset kripto IDX Digital Assets, mengatakan kepada CoinDesk dalam sebuah wawancara, bahwa ambang BTC saat ini US$ 20.000 adalah level support yang kuat, tetapi volatilitas pasar akan bertahan.

“Volatilitas kripto akan bertahan tahun ini, bahkan jika tren bullish kuat secara struktural,” katanya. “Saya pikir hal utama yang harus diperhatikan investor saat ini adalah memahami volatilitas bitcoin dan bagaimana menentukan harga dan mengukurnya dalam portofolio mereka.”

Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha mengatakan kepada Investor Daily, bitcoin berpotensi melanjutkan momentum bullish di Februari 2023 seiring meredanya inflasi AS.

Panji mengatakan, kebijakan The Fed yang telah menaikkan suku bunga hingga tujuh kali telah berhasil menekan tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) yang mulai melandai ke level 6,5% pada Desember 2022. Investor akan mencermati tingkat inflasi AS pada Januari 2023 yang akan dirilis 14 Februari 2023 nanti dengan harapan inflasi dapat kembali melandai.

