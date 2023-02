Penggunaan Cloud Computing Bisa Tingkatkan Pendapatan UKM

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam ekonomi digital, teknologi dapat membantu pelaku small medium business (SMB) atau usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat bekerja lebih cepat dan lebih pintar dari sebelumnya. Hasil survei PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia yang bertajuk “The Impact of Cloud Computing on the Indonesian Economy” mengungkapkan, responden dari segmen usaha kecil dan menengah merasakan dampak positif dari penggunaan layanan cloud computing terhadap pendapatan mereka. Penggunaan layanan cloud mendorong peningkatan pendapatan SMB sebesar 20% atau lebih.

Presiden Direktur Blue Power Technology Erwin Urip menyampaikan, digitalisasi merupakan bagian penting bagi SMB dalam membentuk ekonomi digital di masa depan dan membangun bisnis yang lebih kuat pasca pandemi. Untuk itu, Blue Power Technology (BPT) dan DigitalOcean berkolaborasi menyediakan solusi cloud computing yang lebih terjangkau untuk SMB di Indonesia, yang memungkinkan SMB mempercepat transformasi digital mereka dan menjadi lebih kompetitif di persaingan pasar nasional dan global.

“Dengan menjadi mitra strategis bagi DigitalOcean di Indonesia, kami ingin membantu akselerasi transformasi digital bagi SMB di Indonesia. Pandemi telah menunjukkan betapa pentingnya digitalisasi dan perluasan kemampuan digital untuk SMB," Erwin Urip dalam acara pengumuman kolaborasi Blue Power Technology dan DigitalOcean, di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Erwin menambahkan, teknologi informasi dan komunikasi, termasuk teknologi cloud computing, menawarkan peluang dan pilihan kepada SMB untuk mengelola bisnis mereka di saat krisis.

"Kami memahami bahwa pasar cloud terus bertumbuh dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang. SMB perlu memanfaatkan hal ini dengan menggunakan cloud computing untuk mengembangkan dan membangun daya saing bisnis mereka. Dengan layanan cloud computing dari DigitalOcean dan dukungan BPT pada SMB dapat lebih menghemat biaya dan waktu, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara lebih fleksibel dan inovatif,” lanjut Erwin.

DigitalOcean Director of Global Partnerships Development Karl Renneker menambahkan, melalui kerjasama dengan Blue Power Technology, SMB di Indonesia akan mendapatkan akses ke infrastruktur cloud yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka secara spesifik, sederhana, hemat biaya, dan dapat diandalkan.

"Kami yakin dengan kerjasama ini, kami dapat memberdayakan pengusaha dan bisnis generasi baru dalam perjalanan cloud mereka," kata Karl.

