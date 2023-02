Keren! Qoala Plus Tumbuh Tiga Kali Lipat di Sumatera

Jakarta, Beritasatu.com - Unit bisnis Insurtech Qoala yakni Qoala Plus mencatat pertumbuhan tiga kali lipat di wilayah Sumatera. Adapun produk asuransi yang banyak terjual diantaranya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

Direktur Bisnis Qoala Plus Tirto Utomo mengungkapkan, pihaknya mulai hadir di wilayah Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Di wilayah tersebut, perusahan menawarkan solusi bagi pelanggan asuransi maupun tenaga pemasar asuransi.

Advertisement

"Melalui bantuan para tenaga pemasar atau yang kami sebut Mitra Qoala Plus, masyarakat terbantu dalam seluruh proses asuransi mulai dari penerbitan polis hingga saat melakukan klaim. Para mitra Qoala Plus inilah yang menjadi roda penggerak pertumbuhan asuransi di Sumatera," ungkap Tirto di Jakarta, Selasa (7/2/2023).

BACA JUGA

Aturan Baru OJK Akomodir Kebutuhan Pialang Asuransi Digital

Dia menerangkan, pelayanan asuransi lewat aplikasi yang ramah pengguna dengan variasi produk, proses verifikasi yang cepat hingga penerbitan polis, sampai bantuan penangan klaim menjadi keunggulan Qoala Plus. Kemudahan ini membantu mitra tenaga pemasar menjangkau kliennya tanpa terbatas waktu.

Selain kemudahan akses, Qoala Plus juga akan terus mendukung produktivitas para tenaga pemasar semua lewat banyak peningkatan layanan menyeluruh. Mulai dari fitur aplikasi, selling support, proses klaim, hingga program training dan campaign yang lebih efektif.

VP of Sales Qoala Plus Adi Firman menjelaskan, Qoala Plus hadir di beberapa kota-kota besar wilayah Sumatera seperti Medan, Lampung dan Batam. Dari tahun 2021 hingga 2022, wilayah Sumatera mencatatkan angka pertumbuhan sebesar tiga kali lipat.

BACA JUGA

OJK Sebut 11 Perusahaan Asuransi Masuk Pengawasan Khusus

"Dengan produk asuransi yang paling banyak terjual adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Angka pertumbuhan ini menunjukan Qoala Plus turut berperan dalam menciptakan inklusi keuangan di Sumatera lewat penyediaan akses asuransi," beber Adi.

Baca selanjutnya

Adi menambahkan, untuk tahun 2023, Qoala Plus memiliki target untuk berkontribusi ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini