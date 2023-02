IHSG Hari Ini Dibuka Menguat Tipis

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Rabu (8/2/2023), dibuka menguat tipis 0,09% ke level 6.941.

Saham AS menguat dan bergerak dalam sesi perdagangan yang bergejolak. Pada saat yang sama, Dolar AS melemah pada hari Selasa karena investor mencerna komentar dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Economic Club of Washington tentang berapa lama bank sentral mungkin perlu menjinakkan inflasi.

Powell mengatakan penurunan inflasi yang signifikan akan terlihat pada tahun 2023. Namun, pemotongan suku bunga tidak akan terjadi dalam waktu dekat, mengingat target inflasi Fed sebesar 2% belum tercapai dan laporan pekerjaan AS yang kuat Jumat lalu. S&P 500 menguat 1,29%, sedangkan Nasdaq melonjak 1,9%.

Harga minyak naik lebih dari 3% setelah pernyataan Powell di atas meredakan kekhawatiran pasar atas kenaikan suku bunga. Memulihkan permintaan dari China dan kekhawatiran pasokan setelah gempa bumi besar di Turki diperkirakan akan mendongkrak harga.

IHSG rally cukup signifikan sebesar 61,5 poin (0,895%) dan akhirnya kembali ke teritori positif di level 6.935. Katalis positif kedua sehari sebelum data PDB 4Q22 disumbangkan oleh laporan cadangan devisa Indonesia (Januari) yang naik menjadi USD 139,4 miliar dari USD 137,2 miliar pada bulan sebelumnya, tertinggi dalam 11 bulan dan setara dengan impor 6 bulan dan kebutuhan utang pemerintah. Peningkatan tersebut ditopang oleh pertumbuhan pajak, pendapatan sektor jasa, dan penerbitan obligasi pemerintah.

Mempertimbangkan posisi IHSG saat ini, NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research menegaskan kembali pandangan bullish jangka pendeknya, yang kemungkinan akan berlanjut hari ini didukung oleh sentimen pasar regional yang positif, sambil tetap mengingatkan investor untuk average up secara bertahap karena IHSG melewati area resistance 6950-6960 dalam perjalanannya ke tingkat psikologis 7000.

S&P/ASX 200 naik 0,3% pada awal perdagangan, Nikkei 225 anjlok 0,34%, Kospi di Korea Selatan naik 0,68%, Hang Seng Hong Kong turun 0,02%, dan indeks komposit Shanghai naik 0,09%.

Sementara di Wall Street, Dow Jones Industrial Average menguat 265,67 poin, atau 0,78%, menjadi 34.156,69. S&P 500 naik 1,29% menjadi 4.164,00 poin. Indeks Komposit Nasdaq membukukan kenaikan harian terbesar, naik 1,9% menjadi 12.113,79.

