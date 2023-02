Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 11.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Rabu(8/2/2023) naik Rp 11.000 menjadi Rp 1.028.000 per gram.

Harga pembelian kembali atau buyback emas naik Rp 11.000 ke Rp 913.000 per gram. Harga emas Comex untuk kontrak April 2023 naik 0,12% ke US$ 1.887,1 per troy ons. Komentar ketua the Federal Reserve Jerome Powell terkait inflasi mendorong harga emas menguat. Powell mengatakan pada hari Selasa laporan ketenagakerjaan AS Januari menunjukkan bahwa proses mengendalikan inflasi di target 2% akan memakan waktu "cukup lama" dan kenaikan suku bunga lebih lanjut diperlukan.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 564.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.028.000

- Harga emas 2 gram: Rp 1.996.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.969.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.915.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.775.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.312.000

- Harga emas 50 gram: Rp 48.545.000

- Harga emas 100 gram: Rp 97.012.000

- Harga emas 250 gram: Rp 242.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp 484.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 968.600.000

