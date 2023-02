Portofolio CT Corp Milik Chairul Tanjung di Warunk Upnormal Hanya 3 Gerai

Jakarta, Beritasatu.com- Warunk Upnormal yang hits beberapa waktu lalu kini tampak sepi, bahkan ada yang berguguran di tengah ketatnya bisnis food and beverage di Indonesia. Menariknya Warunk Upnormal ternyata masuk dalam portofolio bisnis retail & lifestyle CT Corp milik konglomerat Chairul Tanjung, sebagaimana diakses dari situs resmi CT Corp, Selasa (7/2/2023).

Meski demikian, tidak semua Warunk Upnormal yang saat ini berjumlah ratusan masuk portofolio CT Corp.

Menurut sumber yang mengetahui bisnis tersebut, CT Corp hanya memiliki tiga outlet Warunk Upnormal. Keberadaannya menyatu dengan hipermarket Transmart, gurita bisnis CT Corp lainnya.

Adapun tiga Warunk Upnormal milik CT Corp yakni Warunk Upnormal Transmart Malang, Warunk Upnormal Transmart Jember, dan Warunk Upnormal Transmart Ngagel (Surabaya).

Berikut portofolio bisnis retail & lifestyle CT Corp yakni:

1. Warunk Upnormal

2. Bakso Boejangan

3. Warung Wardani Bali

4. Electronic PR

5. Multi Mart

6. Trans F&B

7. Tastv Kitchen

8. Breadshop

9. Trans Shopping Mall

10. Trans Fashion

11. Aigner

12. Hugo Boss

13. Transmart Hardware

14. Trans Hello

15. Transmart

16. Allo Fresh

17. Metro

18. Wendys

19. Coffe Bean

Warunk Upnormal berdiri pada Juni 2014 oleh PT Citarasa Prima Group (CRP Group). Gerai pertamanya di Cihampelas, Bandung. Salah satu orang di balik CRP Gorup adalah Rex Marindo.

Dikutip situs resmi CRP Group, Warunk Upnormal telah menyabet berbagai penghargaan di antaranya The Best Coffee Shops in Jakarta tahun 2019, Franchise Top of Mind 2017, 25 Top Rising Star Brand 2018, dan lainnya.

Selain Warunk Upnormal, Citarasa Prima Group (CRP Group) juga menaungi brand lainnya yakni Nasi Goreng Rempah Mafia, Bakso Boedjangan, Sambal Khas Karmila, Fish Wow Cheese (FWC), dan Upnormal Coffee Roasters.

