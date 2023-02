Beras Masih Mahal karena Minim Pasokan, Pembeli Mengeluh

Purwakarta, Beritasatu.com - Minimnya pasokan, membuat harga beras di Purwakarta, Jawa Barat, masih mahal, Rabu (8/2/2023). Akibatnya, konsumen semakin kesulitan dan mengeluh.

Saat ini di Pasar Rebo, Purwakarta, harga beras dengan kualitas medium dijual di kisaran Rp 10.000 per liter, atau Rp 12.000 per kilogram (kg). Sementara harga beras dengan kualitas premium, antara Rp 14.000 hingga Rp 15.000 per kilogram.

Menurut pedagang beras, Zaenudin (54), harga beras terus naik akibat pasokan beras susah. Sehingga barang yang didapat berasal dari luar Kota Purwakarta. “Untuk harga yang paling murah sebenarnya beras impor, cuma sayang belum ada pasokan dari operasi pasar di Purwakarta. Untuk pasokan di Purwakarta berasal dari Jawa, seperti Sragen dan Kebumen,“ ujarnya di Purwakarta.

Para pedagang berharap menunggu masuknya pasokan dari pemerintah, agar bisa menjual beras dengan harga murah.

Saat ini, para pedagang hanya mengandalkan pasokan dari luar daerah, karena beras yang lebih murah dari pemerintah, tak kunjung ada.

Tingginya harga beras, juga dikeluhkan pembeli, karena makin memberatkan. “Ya buat para pembeli menjerit dengan kenaikan harga beras ini, harapan buat pemerintah untuk turun ke lapangan, dan menurunkan harga, terutama harga bahan pokok,” harapan Puspa (34), salah seorang pembeli beras di Pasar Rebo Purwakarta.

Warga berharap beras murah dari pemerintah bisa segera masuk pasar, agar harga dapat stabil dan terjangkau.

