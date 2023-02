BI Ungkap Syarat Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan untuk keluar dari keluar dari kelompok negara berpendapatan menengah atau middle income country, Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia atau SDM.

Advertisement

"Saat ini, Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut. Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody Budi Waluyo, di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

BACA JUGA

Bappenas: RI Butuh 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Dody menjelaskan, sebagai negara yang berada di kategori berpendapatan menengah, Indonesia memiliki prospek untuk bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country bila mampu mengatasi sejumlah tantangan struktural perekonomian seiring terus berinovasi dan menjaga stabilitas.

"Kita perlu effort maksimal untuk mencapai PDB per kapita US$ 12.000 dari posisi saat ini di sekitar US$ 4.783 sehingga dibutuhkan strategi dan kerja keras dari seluruh pihak,” jelasnya.

Menurut Dody, Indonesia telah berada di jalur tepat dengan mendorong hilirisasi, melakukan pembatasan ekspor bahan mentah, dan merancang insentif bagi peningkatan backward and forward linkage seperti melalui pembangunan smelter.

BACA JUGA

Waduh! Indonesia Bisa Terlempar dari Negara Berpendapatan Menengah

“Selain itu, di beberapa negara, ekspor jasa yang berkualitas juga dapat menjadi indikator. Hal ini erat kaitannya dengan kualitas SDM yang mampu bersaing dengan pasar tenaga kerja global,” kata Dody.

Baca selanjutnya

Terpisah, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini