Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah fokus menjalankan pembangunan dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Hilirisasi menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai investasi US$ 545,3 miliar.

"Hilirisasi adalah harga mati, dimana pendekatan hilirisasi dalam bentuk green industry dan green energy,” ucap Bahlil Lahadalia dalam seminar daring "Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?" di Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Catatan Kementerian Investasi/BKPM menunjukan, delapan sektor dalam peta jalan investasi strategis Indonesia adalah mineral dan batu bara sebesar US$ 431,8 miliar, minyak dan gas alam sebesar US$ 68,1 miliar; perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan sebesar US$ 45,4 miliar.

Delapan sektor tersebut, terbagi dalam 21 komoditas yaitu batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal buton, minyak bumi, gas alam, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam.

"Ini adalah strategi yang harus Indonesia lakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita, dalam rangka mendorong menjadi negara yang baik dan mengoptimalisasikan sumber daya alam yang ada,” tandas Bahlil.

Menurut Bahlil , SDGs jangan salah diartikan hanya karena lingkungan saja sebab ada beberapa negara menjadikan SDGs sebagai senjata yang bermata dua. Dalam hal ini SDG’s dipakai hanya bila memberikan keuntungan bagi negara-negara maju.

“Ini enggak fair, kita ingin melakukan hilirisasi dalam rangka penataan lingkungan, penciptaan nilai tambah, menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan melakukan kolaborasi dengan UMKM yang ada,” tegasnya.

Bahlil menambahkan, pemerintah sudah melakukan hilirisasi terhadap komoditas ekspor nikel. Hal ini langsung berdampak ke nilai ekspor nikel pada tahun 2017-2018 ekspor nikel hanya US$ 3,3 miliar yang saat itu belum melakukan hilirisasi.

Selanjutnya, di tahun 2019 dan 2020 ketika pemerintah mengeluarkan larangan ekspor nikel ore nilai ekspor nikel meningkat jadi US$ 20,9 miliar di tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai ekspor nikel ore mencapai US$ 30 miliar.

"Langkah ini kita lakukan secara komprehensif. Bagaimana kita membangun ekosistem turunan nikel seperti EV battery. Kita ingin menjadi salah satu negara produsen baterai terbesar di dunia. Kenapa? Karena ini terintegrasi, kita mulai dari mining, smelter, prekursor katoda sampai battery cell," tandas Bahlil.

