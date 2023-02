IHSG Diprediksi Menguat Terbatas, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - MNC Sekuritas merekomendasikan saham BBNI, EXCL, PNBS, dan SMDR untuk perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023). IHSG akan menguji level resisten 6.970 dan support di 6.827.

IHSG kembali ditutup menguat 0,1% ke 6,940 pada perdagangan kemarin (8/2/2023). Penguatan IHSG masih didominasi oleh volume pembelian namun tertahan oleh MA60. Posisi IHSG saat ini penguatannya akan cenderung terbatas untuk menguji 6,970-7,014 dan rawan terkoreksi. Adapun area koreksi IHSG berada pada 6,714-6,811 dan akan lebih terkonfirmasi bila IHSG break dari supportnya di 6,827.

Adapun rekomendasi MNC Sekuritas hari ini adalah:

BBNI - Buy on Weakness

BBNI ditutup menguat 1,1% ke 9,475 pada perdagangan kemarin (8/2) dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama tidak terkoreksi ke bawah 9,150 sebagai stoplossnya, maka posisi BBNI saat ini sedang berada bagian dari wave c dari wave (y) dari wave [x].

Buy on Weakness: 9,275-9,425

Target Price: 9,600, 9,775

Stoploss: below 9,150

EXCL - Spec Buy

EXCL ditutup terkoreksi 1,3% ke 2,280 dan ditutup di bawah MA20. Selama EXCL tidak terkoreksi ke bawah 2,220 sebagai stoplossnya, maka posisi EXCL saat ini sedang berada di awal wave C dari wave (B).

Spec Buy: 2,240-2,270

Target Price: 2,440, 2,560

Stoploss: below 2,220

PNBS - Buy on Weakness

PNBS ditutup flat di 66 pada perdagangan kemarin (8/2). Kami perkirakan, posisi PNBS saat ini sedang berada di akhir wave (iv) dari [i], sehingga koreksi PNBS akan cenderung terbatas dan berpeluang berbalik menguat.

Buy on Weakness: 63-65

Target Price: 71, 75

Stoploss: below 61

SMDR - Buy on Weakness

SMDR ditutup menguat 0,9% ke 428 pada perdagangan kemarin (8/2). Selama tidak terkoreksi ke bawah 412 sebagai stoplossnya, maka posisi SMDR saat ini sedang berada di awal wave [x] dari wave B.

Buy on Weakness: 420-428

Target Price: 452, 460

Stoploss: below 412

