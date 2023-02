Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah, Ada Apa Gerangan?

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka melemah pada awal perdagangan Kamis (9/2/2023). Investor cemas akan kenaikan suku bunga yang lebih banyak ke depan. Sejumlah pejabat the Federal Reserve mengatakan kenaikan suku bunga masih akan terjadi.

S&P/ASX 200 Australia turun 0,17%, Nikkei 225 Tokyo turun 0,36%, Kospi Korsel turun 0,08%, Hang Seng Hong Kong turun 0,23%, indeks komposit Shanghai turun 0,11%.

Advertisement

Harga minyak mentah dunia naik untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Rabu (8/2/2023). Minyak mentah Brent ditutup naik US$ 1,40, atau 1,7%, menjadi US$ 85,09 per barel sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik US$ 1,33, atau 1,7%, menjadi US$ 78,47.

BACA JUGA

Laporan Emiten Mengecewakan, Wall Street Ditutup Melemah

Toyota Jepang, Nissan, dan Nexon dijadwalkan untuk melaporkan hasil triwulanan dan setahun penuh. Pembuat cip terkemuka China Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) juga akan mempublikasikan hasil kuartalannya hari ini.

Saham perusahaan energi Australia AGL Energy turun lebih dari 10% pada Kamis pagi setelah perusahaan melaporkan penurunan laba bersih 55% untuk periode Juni-Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sebagaimana dikutip dari CNBC.com, Gubernur Fed Christopher Waller pada hari Rabu berbicara tentang inflasi, memperingatkan pertarungan belum berakhir dan dapat mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi daripada yang diantisipasi pasar.

Berbicara pada konferensi agribisnis di Arkansas, Waller mengatakan laporan pekerjaan bulan Januari, yang menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja nonpertanian (nonfarm payroll) sebesar 517.000, mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja "kuat" dan dapat memicu pengeluaran konsumen yang akan mempertahankan tekanan inflasi.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 207,68 poin atau 0,61% menjadi 33.949,01. S&P 500 merosot 1,11% menjadi berakhir pada 4.117,86. Komposit Nasdaq turun 1,68% menjadi ditutup pada 11.910,52.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini