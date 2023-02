Harga Emas Hari Ini Turun Dipengaruhi Sentimen Suku Bunga AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia melemah seiring potensi kenaikan suku bunga the Federal Reserve AS. Fokus investor tertuju pada data inflasi yang akan dirilis pekan depan. Data inflasi akna memberi inidikasi arah kebijakan moneter the Fed.

Emas di pasar spot turun 0,5% menjadi $1.865,60 per troy ons. Sementara kontrak emas berjangka AS turun 0,7% menjadi $1.878,50.

Beberapa pejabat Fed mengatakan pada hari Rabu lebih banyak kemungkinan kenaikan suku bunga. Tom Barkin, pejabat the Fed dari Richmond mengatakan bahwa the Fed akan menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Saat ini bank sentral AS masih mempelajari dampak kebijakan moneter terhadap ekonomi dan jika inflasi terus melambat.

Kontrak berjangka emas memperkirakan (price-in) suku bunga Fed akan mencapai puncaknya sekitar 5,1% pada bulan Juli, sekitar 25 basis poin lebih tinggi dari minggu lalu.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena suku bunga meningkatkan opportunity cost aset yang tidak memberikan imbal hasil.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk pada perdagangan Jumat (10/2/2023) turun Rp 7.000 menjadi Rp 1.026.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga turun Rp 5.000 ke Rp 911.000 per gram.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 563.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.026.000

- Harga emas 2 gram: Rp 1.992.000

- Harga emas 3 gram: Rp 2.963.000

- Harga emas 5 gram: Rp 4.905.000

- Harga emas 10 gram: Rp 9.755.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.262.000

- Harga emas 50 gram: Rp 48.445.000

- Harga emas 100 gram: Rp 96.812.000

- Harga emas 250 gram: Rp 241.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp 483.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 966.600.000

