Bursa Kripto Bisa Jadi Pengawas, Cegah Pencucian Uang hingga Pendanaan Terorisme

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai bahwa keberadaan bursa kripto, bisa jadi pengawas perdagangan fisik aset digital tersebut. Peneliti ekonomi digital Indef Nailul Huda mengatakan, minimal perusahaan bursa bisa memantau aliran dana dari transaksi kripto yang berlangsung.

“Di industri kripto ini ada beberapa kasus yang memang melibatkan aset digital. Mungkin ada beberapa token digital juga yang digunakan untuk bisa untuk terorisme atau korupsi pencucian uang,” ujar Huda saat ditemui di Kantor B-Universe, Jumat (10/2/2023).

Keberadaan bursa pun diyakini akan mampu mengawasi transaksi investor dan bahkan mendeteksi percobaan pencucian uang, bila ada. Oleh sebab itu, keberadaan perusahaan yang akan menjadi wadah transaksi dari berbagai pedagang aset kripto tersebut, dianggap sangat penting.

“Ketika saya bilang saat ini bursa belum ada, ini sangat miris karena ini sudah kita gaungkan sejak 2020-2021. Bahkan sampai tahun kemarin pun kita sampaikan. Tetapi belum ada realisasinya sampai sekarang,” ujarnya.

Hal senada diutarakan Head of Corporate Affairs Digital Futures Exchange (DFX) Kirana Siehaimi mengungkapkan, sepanjang 2020-2022, pihaknya mendapati kebingungan atas rencana pembentukan bursa kripto yang belum terealisasi. DFX merupakan salah satu perusahaan yang mengajukan permohonan izin dan menunjukkan minat untuk menjadi bursa kripto.

“Tetapi saya tidak mengerti, kenapa pemerintah menunda-nunda perizinan bursa ini. Sedangkan pengusaha yang mengajukan izin bursa sejak 2020, sudah mengeluarkan investasi tinggi, memenuhi semua persyaratan, sampai memenuhi jumlah setoran modal dan membayar gaji pegawai, tetap izin tidak kunjung keluar,” papar Kirana.

Selain merugikan perusahaan tersebut, Kirana menilai tersendatnya pembentukan bursa turut membahayakan investor kripto. Pernyataan ini didukung oleh Huda yang memproyeksikan adanya potensi kerugian masyarakat yang lebih besar, bila pembentukan bursa kripto semakin tertunda. Sebab, harga kripto sangat volatil sehingga butuh instrumen yang dapat melindungi nilai investasi masyarakat.

“Jangan sampai ada kejadian yang tidak mengenakan. Bahkan ketika ada Tera Luna yang sangat anjlok dan pemerintah tidak melakukan apa-apa, ada kasus di luar negeri yang sampai bunuh diri,” ungkap pria yang bergelar Master’s Degree of Public Policy Analysis Universitas Indonesia tersebut.

Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang menurut Huda bisa diantisipasi bila bursa kripto terbentuk. Contohnya, bila bursa kripto mengadopsi sistem auto reject bawah (ARB) seperti di bursa saham, perdagangan suatu aset kripto bisa dihentikan ketika harganya turun drastis. Sehingga bisa menyelamatkan dana investor, menghindari kerugian yang terlampau besar.

“Nah itu bisa dilakukan sebenarnya, asalkan pemerintah mau. Ini implementasinya yang kami tunggu,” tegasnya.

