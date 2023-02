Kebijakan Fed Perlu Disikapi Hati-hati Investor Aset Kripto

Jakarta, Beritasatu.com – Investor aset kripto perlu hati-hati dalam mengambil keputusan investasi menyusul kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserves (Fed) sebanyak 25 basis point (bps) atau jadi 4,5%-4,75 pada awal bulan Februari 2023.

“Fed akan tetap mempertahankan sikap kebijakan moneternya dengan ketat, hal tersebut dapat memengaruhi harga aset kripto dan investor tetap perlu berhati-hati dalam pengambilan keputusan,” kata Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin, dikutip Investor Daily Jumat (10/2/2023).

Advertisement

BACA JUGA

Bagaimana Cara Kerja Bursa Kripto?

Ketua Fed Jerome Powell pernah menyatakan akan ada beberapa kenaikan suku bunga lagi sebelum menghentikan kebijakan pengetatan ekonomi. Bahkan menurut Powell, Fed membutuhkan lebih banyak data lagi sebelum dapat menyatakan kemenangan dari kenaikan inflasi dan mampu mengembalikan inflasi ke angka 2% seiring berjalannya waktu.

Timothius Martin mengatakan selain data suku bunga yang memberikan dampak terhadap pasar aset kripto dan saham, investor juga perlu memperhatikan data tingkat pengangguran. Pengangguran di AS menurun menjadi 3,4%, tingkat pengangguran terendah sejak tahun 1969.

Timothius Martin mengatakan pasar aset kripto merespons positif pengumuman suku bunga The Fed awal bulan ini. Hal ini ditunjukkan dengan harga Bitcoin (BTC) berhasil menembus US$ 24,000. Namun setelah itu mengalami koreksi yang menandakan breakout gagal meskipun terdapat permintaan tinggi.

Bitcoin masih perlu menembus titik dukungan untuk mendapatkan konfirmasi bull run selanjutnya. Titik dukungan setidaknya ada di harga US$ 22.500 dan US$ 20.000. Sementara resistensi masih di kisaran US$ 24.000 dan US$ 25.000.

Dia mengatakan potensi aset kripto dan blockchain semakin besar. Berbagai perusahaan global sudah melirik, di antaranya baru-baru ini Premier League bekerja sama dengan Sorare, game kripto sepak bola fantasi, serta masih banyak lagi perusahaan lainnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini