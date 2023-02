Harga Minyak Naik karena Rusia Pangkas Produksi 500.000 Bph

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak dunia naik pada Jumat (10/2/2023) setelah Rusia berencana memangkas produksi minyak sebesar 500.000 barel per hari pada bulan Maret.

Dikutip CNBC Inernational, harga minyak kontrak Brent pengiriman April naik 2,24% menjadi US$ 86,39 per barel, setelah naik 8% untuk minggu ini. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS menguat 2,13% menjadi US$ 79,72 per barel, dan minggu naik 8,63% mencatat minggu terbaik sejak Oktober.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Jumat, mengatakan pemangkasan produksi minyak Rusia menyusul larangan Barat terhadap produk minyak mentah Moskow yang diterapkan dalam beberapa bulan terakhir.

Penurunan produksi sekitar 5% dari produksi minyak mentah terbaru Rusia. Menurut perkiraan Badan Energi Internasional yang berbasis di Paris minyak Rusia turun menjadi 9,77 juta barel per hari.

"Pengurangan itu akan membantu memulihkan hubungan pasar," kata Novak dilaporkan kantor berita negara Tass.

Novak mengatakan pemotongan tidak berlaku untuk kondensat gas dan akan dihitung dari tingkat produksi aktual, bukan dari kuota Rusia di bawah perjanjian produksi OPEC+. Keputusan itu tidak dibuat melalui konsultasi dengan koalisi OPEC+, yang diketuai bersama Moskow.

Produsen OPEC+ biasanya harus menyepakati konsensus mengenai kebijakan produksi dengan anggota seusai target masing-masing.

Produsen OPEC lainnya yang menghadapi sanksi, seperti Venezuela dan Iran, telah meminta pengecualian dari kuota produksi mereka. Beberapa delegasi OPEC+ sebelumnya mengatakan kepada CNBC bahwa Rusia sejauh ini tidak mengisyaratkan niat untuk meminta akomodasi serupa.

Uni Eropa menerapkan larangan impor minyak mentah melalui laut pada 5 Desember dan produk minyak minggu ini. Di bawah program yang disahkan negara-negara kaya G-7, Barat dapat memasok layanan keuangan untuk mengangkut volume minyak Rusia ke tujuan non-G7, asalkan bahan bakar ini dibeli di bawah batas harga tertentu.

